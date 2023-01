Due ragazze di 16 anni molestate sul treno a Capodanno: arrestato un giovane Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale: ha palpeggiato sul treno due ragazze di 16 anni mentre erano in viaggio vero Verona.

A cura di Giorgia Venturini

Un Capodanno da incubo per due ragazze di 16 anni in viaggio su un treno che da Mantova le portava a Verona. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto le due giovanissime sono state molestate e palpeggiate mentre si trovavano sedute in carrozza. Responsabile della violenza è stato un giovane di 23 anni senza fissa dimora già finito in manette.

Le molestie sul treno verso Verona

Le due amiche erano in viaggio verso Verona dove le attendevano i festeggiamenti di Capodanno. Una volta in treno sono state avvicinate dal 23enne che avrebbe provato più volte ad abbordarle: le giovani hanno fin da subito opposto resistenza all'insistenza del ragazzo che però ha continuato. Fino a quando non ha iniziato a molestarle e palpeggiarle. Un vero incubo per le 16enne finito quando sono riuscite a chiedere aiuto a un agente della polizia ferroviaria.

Fermato un ragazzo di 23 anni

Il ragazzo dopo le molestie aveva tentato la fuga, ma la sua corsa è durata poco. Gli agenti lo hanno subito rintracciato e identificato. Per lui sono scattate le manette per l'accusa di violenza sessuale su minori. Si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria: il giudice per l'udienza preliminare deciderà per la convalida del fermo.

Molestata su un treno per Saronno una ragazza di 22 anni

Altro episodio di violenza sessuale sul treno ha visto vittima una ragazza di 22 anni: il 17 dicembre scorso alle 20.25, si trovava su un treno diretto a Saronno, in provincia di Varese, per tornare a casa. Appena seduta, ha notato un ragazzo, un po' su di giri, sedersi prima accanto a un'altra passeggera e poi posizionarsi vicino a lei. Da quel momento in poi, avrebbe iniziato a fissarle fino a quando non si sarebbe messo le mani nei pantaloni e avrebbe iniziato a masturbarsi. La ragazza a Fanpage.it ha raccontato tutto: "Ho avuto un attacco di panico per lo spavento. E ancora oggi ricordo un po’ troppo". Ha denunciato l'accaduto. "Ora però non prendo più treni la sera".