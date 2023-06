Due moto si scontrano frontalmente in Valtellina: morto un uomo di 48 anni, grave un 55enne Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente questa mattina, domenica 18 giugno. L’uomo si è schiantato frontalmente con un’altra moto guidata da un 55enne, ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due motociclisti si sono scontrati frontalmente questa mattina (domenica 18 giugno) sulla strada provinciale 21 nel territorio comunale di Teglio, in provincia di Sondrio. Un uomo di 48 anni, residente a Sondrio e in sella a una Suzuki, ha perso la vita, mentre l'altro, un 55enne di Paderno Dugnano (nel Milanese) si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di mattina. Uno dei due motociclisti era diretto al Passo dell'Aprica, al confine con la provincia di Brescia, e l'altro stava scendendo i tornanti. All'improvviso, una delle due moto avrebbe tagliato una curva finendo per schiantarsi contro l'altra.

Il 48enne di Sondrio è deceduto all'impatto, mentre l'altro, alla guida di una Kawasaki, è ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno aiutato a soccorrere il ferito e gestito la viabilità sulla strada percorsa ogni giorno da molti turisti.

Il 58enne è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Entrambe le motociclette di grossa cilindrata coinvolte nell'incidente, la Suzuki e la Kawasaki, sono state poste sotto sequestro. La ricostruzione della dinamica e i rilievi sono stati affidati ai carabinieri.