Due cicliste travolte da un camion nella Bergamasca: una donna ricoverata in pericolo di vita Due donne sono state travolte da un camion a Fontanella, nella Bassa Bergamasca, mentre viaggiavano in bicicletta nella mattinata di oggi, 12 ottobre. Una delle due cicliste è stata trasferita d’urgenza in ospedale con gravi ferite.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Due donne di 63 e 76 anni sono state travolte da un camion mentre erano in sella alle proprie biciclette nella mattinata di giovedì 12 ottobre. L'investimento è avvenuto a Fontanella, comune della provincia di Bergamo. La più giovane è stata trasferita in codice rosso all'ospedale gravi traumi.

Investite da un camion mentre erano in bicicletta

Intorno alle 10.20 le due donne stavano percorrendo via Circonvallazione quando sono state investite dal mezzo pesante. Il camion proveniva da via Giuseppe Mazzini, sulla strada provinciale 104 che collega Covo a Fontanella. Il conducente dopo aver girato a destra in direzione di Pumenengo non si sarebbe accorto delle due donne in bicicletta che sopraggiungevano in quel momento.

Secondo i primi accertamenti effettuati, le cicliste sarebbero finite nell'angolo cieco della visuale del camion. La più giovane ha riportato gravi ferite alla testa, al volto e al torace. Meno gravi le condizioni di salute dell'altra ciclista che ha riportato un trauma alla spalla.

La 63enne è stata ricoverata d'urgenza in ospedale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia. Le condizioni della 63enne hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo e ha raggiunto il luogo dell'incidente.

La donna è stata trasferita con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. La 76enne è stata ricoverata in codice verde all'ospedale di Romano di Lombardia. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un uomo di 56 anni che non ha riportato ferite. Al momento non è noto se si tratti del conducente del mezzo pesante. I Carabinieri stanno effettuando gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e attribuire le responsabilità dell'accaduto.