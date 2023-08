Due auto si scontrano in tangenziale a Milano: una donna è in ospedale in coma Una donna di 51 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale in coma dopo esser stata coinvolta in un incidente in tangenziale a Milano nella serata di ieri domenica 13 agosto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano tra le uscite di San Siro e Cusago nella serata di ieri domenica 13 agosto. Poco prima delle 23 due auto si sono scontrate: una donna di 51 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale dove è arrivata in coma. Un uomo di 39 anni è stato trasferito in codice giallo al San Carlo di Milano.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Assago. In pochissimi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118 con tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. La più grave è una donna di 51 anni che è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivata già in coma: la donna ha riportato gravi traumi, i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Ferito ma meno grave l'altro automobilista di 39 anni: si trova ora all'ospedale San Carlo a Milano dove è arrivato in codice giallo. Intanto il traffico lungo la tangenziale è stato bloccato durante tutto il tempo necessario per i soccorsi.