Due auto prendono fuoco a Milano: invaso dalle fiamme anche l’edificio vicino In via Meucci 83 a Milano due auto hanno preso fuoco: le fiamme hanno avvolto anche l’edificio in ristrutturazione vicino alle macchine.

A cura di Giorgia Venturini

Due auto hanno preso fuoco in via Meucci 83 a Milano. Le fiamme hanno avvolto completamente tutte e due le macchine e un edificio in ristrutturazione sul marciapiede opposto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 per l'incendio di due vetture: sul posto sono arrivate anche autoscala di Sesto San Giovanni e autobotte della sede centrale di via Messina. La zona è stata chiusa al traffico per permettere i lavori in totale sicurezza.

Dalle prime informazioni, anche altre auto sarebbero state invase dalle fiamme. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto: soprattutto per capire cosa ha fatto scoppiare l'incendio. Non si esclude nessuna pista investigativa.