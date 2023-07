Auto prende fuoco a Milano, le fiamme partite dal motore: il conducente è riuscito a salvarsi Un’automobile ha preso fuoco vicino alla stazione centrale di Milano: sulla base di quanto appreso da Fanpage.it, le fiamme sono partite dal motore. Il conducente è riuscito a salvarsi.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella tarda serata di oggi, martedì 25 luglio, un'automobile ha preso fuoco a Milano. Intorno alle 19.45, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del tunnel che si trova nelle vicinanze della Stazione Centrale. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il conducente del veicolo è infatti sceso appena in tempo.

L'automobilista è riuscito a salvarsi

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica. Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'automobilista – un uomo – avrebbe notato alcune scintille e, spaventato, sarebbe sceso subito dal mezzo. In pochi minuti sono partite le fiamme che hanno avvolto l'automobile. Poco dopo è stata avvertita un'esplosione. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi che hanno bloccato la strada per svolgere tutte le operazioni.

I vigili del fuoco, inviati dal comando provinciale di Milano, sono riusciti a spegnere immediatamente le fiamme. Stanno poi procedendo con la rimozione del veicolo dalla strada. Sono intervenuti anche gli investigatori di via Fatebenefratelli che hanno messo in sicurezza l'area, svolto i rilievi e ascoltato la testimonianza del conducente.

L'uomo ha notato che dal motore è partita una scintilla

L'uomo ha raccontato di essersi accorto che dal motore era uscita una scintilla. Dopo essersi fermato, appena fuori il tunnel, è sceso dall'auto. In pochi minuti il mezzo ha preso totalmente fuoco. Fortunatamente né lui né altre persone sono rimaste ferite. Non è stato quindi necessario alcun trasferimento in ospedale. Molto probabilmente a causare l'incendio sarà stato un cortocircuito o un malfunzionamento.