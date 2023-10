Due aggressioni e tre feriti: il bilancio del sabato sera a Milano Tre persone sono state ricoverate in ospedale durante la notte con ferite di arma da taglio o di cocci di bottiglia. La Polizia sta indagando per ricostruire la dinamica.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È di due aggressioni e tre persone ferite il bilancio delle violenze avvenute durante la notte fra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. I due accoltellamenti sono avvenuti a pochi minuti di distanza e non lontano l'uno dell'altro, pertanto la Polizia non esclude che possano anche essere collegati fra di loro.

L'aggressione in via Savona

Intorno alle 4.30 di questa mattina, un ragazzo di 20 anni è stato trovato con gravi ferite al volto, collo e torace, probabilmente provocate da un coccio di bottiglia. Il giovane è stato immediatamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.

Accanto a lui è stato trovato un altro uomo, di 31 anni, con ferite di arma da taglio sul corpo e, in particolare, al petto. Questo è stato portato all'ospedale Humanitas, ma le sue condizioni sono subito apparse meno gravi e infatti è stato ricoverato in codice giallo.

L'accoltellamento in in via Giambellino

A poche centinaia di metri da via Savona, in via Giambellino, nella Sudovest di Milano, è stato soccorso un altro ragazzo, che presentava anche lui varie ferite di arma da taglio al torace. Si tratta in questo caso di un uomo di 33 anni di ordine straniera. Anche le sue condizioni non sono apparse gravissime ed è stato portato in codice giallo al Policlinico.

La Polizia di Stato ha subito avviato un'indagine per capire la dinamica delle aggressioni e individuarne i responsabili. Dai primi riscontri, gli investigatori non escludono che i due episodi possano essere collegati fra di loro, visto che sono avvenuti a poca distanza e più o meno nello stesso orario.