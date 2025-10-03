milano
Dopo aver cenato scappano senza pagare, 3 le persone denunciate: cos’è successo in un ristorante a Brescia

Serata movimentata in un ristorante di Brescia dove, nei giorni scorsi, 7 commensali sono scappati senza pagare. 3 di loro sono già stati denunciati alla Procura, le indagini proseguono per rintracciare gli altri 4.
A cura di Vittoria Brighenti
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Si abbuffano al ristorante e scappano senza pagare. L'episodio si è registrato nei giorni scorsi in un ristorante nel centro di Brescia, dove 7 clienti, dopo aver cenato, sono scappati senza saldare il conto. Al momento sono 3 le persone denunciate.

La vicenda

L'episodio è avvenuto in un ristorante di via San Faustino a Brescia, dove sono 7 i clienti che si sono dati alla fuga senza aver saldato il conto. Oltre alla chiamata immediata al 112, il titolare e alcuni dipendenti hanno inseguito i responsabili riuscendo a bloccarne solo uno, trattenuto fino all'arrivo della Polizia di Stato del Commissariato Carmine. L'uomo è un 45enne bresciano con numerosi precedenti, che in quel momento aveva nelle tasche dei jeans un martelletto frangi vetro, subito sequestrato dagli agenti.

Altri due responsabili sono stati identificati e rintracciati grazie alle telecamere di sicurezza del ristorante: uno è un 42enne di Montichiari, già destinatario di un foglio di via da Brescia, l'altra è una 25enne ospite di una casa di accoglienza cittadina. Entrambi hanno dei precedenti.
Tutti e 3 sono stati portati in Questura e denunciati alla Procura per insolvenza fraudolenta, violazione del foglio di via e possesso di oggetti atti ad offendere. Il Questore Paolo Sartori ha disposto l'avviso orare di pubblica sicurezza, misura di prevenzione personale prevista dal Codice Antimafia.

Le indagini proseguono per rintracciare le altre quattro persone coinvolte.

milano
