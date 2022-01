Donna travolta da un’auto a Borgo Mantovano: muore poco dopo l’arrivo dei soccorsi Una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre camminava lungo una strada di Borgo Mantovano. Inutile l’intervento dei soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico pomeriggio a Borgo Mantovano, nella frazione di Villa Poma. Qui una donna di 85 anni è stata investita da un'auto: inutili i soccorsi, nulla è servito per salvare al vita all'anziana morta poco dopo l'incidente. Ora su quanto accaduto indagano i carabinieri.

L'intervento dei sanitari e dei carabinieri

Stando alle prime informazioni dell'agenzia regionale emergenza urgenze, i fatti sono accaduti alle 15.17 in via Guglielmo Marconi, all'incrocio con via Roma Nord nel paese in provincia di Mantova. Un'auto, ancora per motivi da accertare, ha investito la donna che stava camminando lungo la via. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari in elisoccorso , automedica e ambulanza. Ma nulla purtroppo è servito salvarle la vita. Nessun mezzo è partito per l'ospedale, non si è potuto far altro che costatare il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ora al lavoro per cercare di salire all'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Un operaio muore in un cantiere stradale

Sempre nel pomeriggio di oggi 11 gennaio a Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 50 anni è morto all'interno del cantiere stradale in cui stava operando: stando alle prime informazioni è stato schiacciato dalla cabina di un escavatore. I sanitari giunti sul posto in codice rosso non abbiano potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Per capire con esattezza quanto accaduto sono al lavoro i carabinieri che verificheranno che tutte le norme di sicurezze in cantiere erano state rispettate. Quello di oggi è il secondo morto sul lavoro in due giorni in Lombardia. Ieri un uomo di 63 anni, Luigi Rinaldi, ha perso la vita perché colpito alla testa dalla benna di un escavatore.