Ennesimo morto sul lavoro in Lombardia: operaio di 50 anni morto in un cantiere stradale a Besana

Ennesima tragedia sul lavoro in Lombardia. A Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza, un operaio di 50 anni è morto all'interno del cantiere stradale in cui stava operando, schiacciato dalla cabina di un escavatore. Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che spiega come i sanitari giunti sul posto in codice rosso non abbiano potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Secondo quanto comunicato, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 15.30 quando una richiesta di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 regionale. Sul posto l'Areu ha inviato a sirene spiegate un'ambulanza e fatto alzare in volo l'elisoccorso di Como. A nulla, però, purtroppo, sono serviti gli sforzi del personale medico che hanno tentato invano di rianimare l'operaio. Nel cantiere stradale dove l'uomo lavorava sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno aiutato nel coordinamento e la messa in sicurezza dell'area. Quello di oggi è il secondo morto sul lavoro in due giorni in Lombardia. Ieri un uomo di 63 anni, Luigi Rinaldi, ha perso la vita perché colpito alla testa dalla benna di un escavatore. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dove purtroppo è deceduto pochi minuti dopo il suo arrivo. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, pare che un collega dell'operaio stesse manovrando l'escavatore quando la benna si è staccata all'improvviso, colpendo il 63enne. L'impatto gli ha provocato diversi gravi traumi: i medici dell'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato portato, non sono riusciti a salvargli la vita.