Disegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti: identificati due 11enni, danni per 40mila euro

Due 11enni avrebbero disegnato e inciso svastiche e falli sulle carrozzerie di oltre 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese (Milano). I ragazzini avrebbero causato danni per circa 40mila euro.

Foto di repertorio

Almeno 30 auto sono state danneggiate la scorsa domenica, 1 febbraio, per le strade di Pogliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Graffi e disegni raffiguranti svastiche e falli sono apparsi sulle carrozzerie delle vetture. In meno di 24 ore, la polizia locale è riuscita a identificare gli autori dei danneggiamenti: si tratta di due ragazzini di 11 anni, i quali avrebbero usato anche dei sassi appuntiti. Considerata la loro giovane età non sono imputabili, tuttavia spetterà probabilmente alle loro famiglie risarcire i danni da loro provocati. Al momento, la somma si aggirerebbe sui 40mila euro.

I disegni sarebbero apparsi nel pomeriggio dell'1 febbraio sulle carrozzerie di almeno 30 auto parcheggiate in diverse strade di Pogliano Milanese, comune nell'hinterland ovest di Milano. In un primo momento, i residenti hanno pensato che gli autori potessero essere i membri di un qualche gruppo neofascista, considerando che il soggetto rappresentato il più delle volte era una svastica. Gli agenti della polizia locale di Pogliano Milanese e Nerviano hanno avviato subito le indagini e, analizzando i video registrati dalle telecamere di sorveglianza comunale, hanno identificato i responsabili dei danneggiamenti in meno di 24 ore.

I responsabili sarebbero due ragazzini di 11 anni, i quali avrebbero agito anche con sassi appuntiti. I due sono stati convocati al Comando della polizia locale insieme ai rispettivi genitori. Gli 11enni non sono imputabili perché, appunto, minori di 14 anni, ma dovranno essere le loro famiglie a risarcire gli oltre 40mila euro stimati di danni causati. Contando le denunce finora presentate, le auto danneggiate sarebbero circa 30 ma non è escluso che possano essere di più. "È un fatto grave", ha dichiarato il sindaco Carmine Lavanga, "mi ha stupito che i responsabili siano due ragazzi così piccoli e sono dispiaciuto anche per le famiglie perché le conseguenze, in questo caso anche economiche, si ripercuotono su di loro".