milano
video suggerito
video suggerito

Disegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti: identificati due 11enni, danni per 40mila euro

Due 11enni avrebbero disegnato e inciso svastiche e falli sulle carrozzerie di oltre 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese (Milano). I ragazzini avrebbero causato danni per circa 40mila euro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Almeno 30 auto sono state danneggiate la scorsa domenica, 1 febbraio, per le strade di Pogliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Graffi e disegni raffiguranti svastiche e falli sono apparsi sulle carrozzerie delle vetture. In meno di 24 ore, la polizia locale è riuscita a identificare gli autori dei danneggiamenti: si tratta di due ragazzini di 11 anni, i quali avrebbero usato anche dei sassi appuntiti. Considerata la loro giovane età non sono imputabili, tuttavia spetterà probabilmente alle loro famiglie risarcire i danni da loro provocati. Al momento, la somma si aggirerebbe sui 40mila euro.

I disegni sarebbero apparsi nel pomeriggio dell'1 febbraio sulle carrozzerie di almeno 30 auto parcheggiate in diverse strade di Pogliano Milanese, comune nell'hinterland ovest di Milano. In un primo momento, i residenti hanno pensato che gli autori potessero essere i membri di un qualche gruppo neofascista, considerando che il soggetto rappresentato il più delle volte era una svastica. Gli agenti della polizia locale di Pogliano Milanese e Nerviano hanno avviato subito le indagini e, analizzando i video registrati dalle telecamere di sorveglianza comunale, hanno identificato i responsabili dei danneggiamenti in meno di 24 ore.

I responsabili sarebbero due ragazzini di 11 anni, i quali avrebbero agito anche con sassi appuntiti. I due sono stati convocati al Comando della polizia locale insieme ai rispettivi genitori. Gli 11enni non sono imputabili perché, appunto, minori di 14 anni, ma dovranno essere le loro famiglie a risarcire gli oltre 40mila euro stimati di danni causati. Contando le denunce finora presentate, le auto danneggiate sarebbero circa 30 ma non è escluso che possano essere di più. "È un fatto grave", ha dichiarato il sindaco Carmine Lavanga, "mi ha stupito che i responsabili siano due ragazzi così piccoli e sono dispiaciuto anche per le famiglie perché le conseguenze, in questo caso anche economiche, si ripercuotono su di loro".

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, il legale dopo autopsia: "Era di lato, non poteva puntare l'arma verso l'agente"
Poliziotto indagato per l'omicidio di un 28enne, accertamenti su un arresto del 2024
Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo, si cerca l'altra "figura" che era con lui
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views