Da venerdì 1 settembre aumenterà prezzo di biglietti e abbonamenti Trenord: le nuove tariffe Da venerdì 1 settembre aumentano le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti di Trenord. Gli aumenti saranno di circa il 4 per cento.

A cura di Ilaria Quattrone

Da venerdì 1 settembre aumentano le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti di Trenord. Un incremento dovuto all'adeguamento annuale previsto dal regolamento di Regione Lombardia. Gli aumenti saranno di circa il 4 per cento e riguarderanno i ticket "Io viaggio in Lombardia", "Io viaggio in provincia" e "trenoincittà". L'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha spiegato che l'adeguamento annuale è un "atto dovuto". Nel caso in cui questo non venisse fatto "la compensazione alle aziende di trasporto per i mancati incassi dovrebbe arrivare dall'ente titolare del contratto".

Perché aumentano i biglietti e gli abbonamenti di Trenord

L'aumento è causato dalla media di due diversi indici Istat e da un algoritmo matematico che si basa su quattro parametri di qualità e cioè della pulizia, regolarità, frequenza e puntualità del servizio offerto. Il nuovo aumento delle tariffe ovviamente ha provocato non poche polemiche. Il partito Democratico, attraverso il consigliere regionale Simone Negri, sostiene che questo incremento non fa che scoraggiare chi "alla luce degli aumenti dei carburanti, poteva pensare di prendere il treno".

Le nuove tariffe Trenord

Ma quali saranno le nuove tariffe Trenord? Per coloro che vivono a Pavia e dovranno arrivare a Milano, il costo del biglietto passa da 4,20 euro a 4,40 euro. L'abbonamento settimanale costerà 22 euro, quello mensile 77 euro e quello annuale 739 euro. Stessa cosa per chi arriverà da Lodi. Chi invece arriva da Monza e Brianza dovrà pagare 2,40 per il biglietto singolo, 12,50 per quello settimanale e 426 per quello annuale. Chi arriva da Como pagherà un biglietto di 5,20 euro mentre l'abbonamento mensile costerà 81 euro.

A Bergamo il costo del biglietto singolo costerà 6 euro mentre l'abbonamento settimanale costerà 27,50 euro, l'abbonamento mensile 97 euro e quello annuale 927 euro. Chi vive a Sondrio dovrà pagare 8,60 euro per un biglietto singolo, 32,50 euro per un settimanale, 113 per il mensile e 1.084 per quello annuale. Da Cremona si pagherà 7,40 euro e 1.027 per l'abbonamento annuale mentre da Mantova 8,50 per il biglietto singolo, 35 per il settimanale e 1.181 per l'annuale e infine da Lecco 5,20 per i biglietti singoli, 25 per il settimanale. 840 per l'annuale.