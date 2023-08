Perché c’è il rischio di un altro aumento sul biglietto Atm e quanto sarebbe il prezzo Oggi mercoledì 2 agosto ci potrebbe essere la decisione definitiva sul rincaro del biglietto Atm: stamattina si riunisce l’assemblea dell’Agenzia di Bacino del trasporto pubblico locale (Tpl).

A cura di Giorgia Venturini

Oggi potrebbe essere il giorno in cui si decide l'aumento (ancora) del biglietto Atm. La decisione finale spetta all’assemblea dell’Agenzia di Bacino del trasporto pubblico locale (Tpl) della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e potrebbe arrivate durante la loro seduta di oggi mercoledì 2 agosto. Ma in quanto consisterebbe questo aumento?

Quanto ammonterebbe il nuovo costo del biglietto

Stando alle prime informazioni, il biglietto potrà avere un rincaro del 4 per cento circa. Il che significa che il presso del singolo biglietto Atm costerebbe 10 centesimi in più. Dello stesso aumento c'è anche il ticket dei treni di Trenord, in questo caso deciso da Regione Lombardia. Ma chi è a volere questi rincari?

Cosa prevede l'assessora del Comune di Milano

L'assessore alla mobilità di palazzo Marino, Arianna Censi, in post Facebook ha tenuto a precisare che "Milano proteggerà i milanesi". E poi ha aggiunto: "Il balletto mediatico che alcuni esponenti della destra stanno facendo in questi giorni è davvero stucchevole. La notizia vera è questa: Regione Lombardia ha, ancora una volta, imposto a tutti un adeguamento Istat.

E infatti Trenord aumenterà tutte le sue tariffe dal 1 settembre, come fece l’anno scorso.L’ho già detto in diverse occasioni e lo ribadisco, perché sia chiaro: l’Amministrazione non ha alcuna intenzione di aumentare il prezzo del biglietto, proteggeremo i milanesi dall’ennesimo attacco della destra".

Infine l'assessora ha precisato: "Come ci è stato chiesto dal Consiglio Comunale faremo valere il diritto delle famiglie milanesi in ogni sede, e chiederemo al Governo e alla Regione di coprire gli aumenti che loro stessi hanno deciso.I Consiglieri Piscina e Sardone facciano l’interesse di Milano, perchè siedono in consiglio per questo, e si uniscano a noi nella richiesta a Regione e Governo di coprire gli adeguamenti Istat".

La proposta dell'opposizione in Comune

Proprio in Consiglio comunale l'esponente della Lega Samuele Piscina aveva commentato così questo rincaro e aveva dato la sua soluzione: "Sono sufficienti 7 milioni di euro – come riporta le sue parole Il Corriere della Sera – per sopperire a quello che è la differenza tra l’aumento e i prezzi attuali. Il Comune ha appena approvato una variazione di bilancio di 100 milioni di euro. Diciamo che 7 milioni possono tirarli fuori dal cilindro se c’è veramente la volontà". Parole a cui ha risposto subito l'assessora Censi: "Se la Lega propone di destinare una parte dell’assestamento di bilancio per coprire l’adeguamento Istat bisogna che lo dica ai cittadini". L'assessora poi precisa che proporrà a Regione di coprire questi adeguamenti Istat.