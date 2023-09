Sciopero dei treni il 6 settembre 2023 in Lombardia: gli orari Trenord e le fasce garantite Domani, mercoledì 6 settembre, ci sarà uno sciopero dei treni a Milano e in Lombardia che durerà fino alle 2 di giovedì 7 settembre. Si tratta di una mobilitazione di 23 ore. Saranno previste fasce di garanzie, come si legge dal sito di Trenord.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domani, mercoledì 6 settembre 2023, è stato indetto uno sciopero di Trenord a Milano e in Lombardia. La mobilitazione – indetta dai sindacati Orsa, Uil Trasporti, Fast, Faisa Cisal, inizierà alle 3 di domani e terminerà alle 2 di giovedì 7 settembre. Si tratta, per la precisione, di una protesta di 23 ore.

Ovviamente, come è possibile leggere sul sito ufficiale di Trenord, saranno previste fasce di garanzia: i treni viaggeranno dalle 6 alle 9 e nuovamente dalle 18 alle 21. Anche i treni che collegano Milano-Domodossola potrebbero subire variazioni.

Il segretario della Uil Trasporti, Angelo Cotroneo, ha spiegato che lo sciopero è stato indetto "a causa del comportamento irresponsabile del management di Trenord".

Le motivazioni dello sciopero dei treni il 6 settembre 2023

Il segretario ha precisato che"la struttura aziendale di Relazioni Industriali invece di trovare soluzioni "alle tante criticità per svelenire il clima e avvicinare le posizioni aziendali a quelle sindacali, ha preso parte al gioco ed è più volte entrata nelle dinamiche di natura sindacale tra i sindacati". In questo modo ha "acuito ancor di più le distanze senza garantire pari dignità tra le rappresentanze dei lavoratori".

La Uil Trasporti ha inoltre evidenziato che il 24 luglio scorso era stata inviata una nota al presidente della Regione Lombardia, all'assessore ai Trasporti e alla commissione di garanzia dove è stato denunciato "l'atteggiamento irresponsabile del management rispetto al primo sciopero avvenuto il 23 giugno 2023".

Uil e Uil Trasporti hanno chiesto proprio a Regione di poter intervenire in merito. Il segretario poi ha specificato che auspicavano anche un intervento da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dato che si è "auto-definito ‘garante della risoluzione delle vertenze del settore ferroviario'".

Gli orari e le fasce di garanzia Trenord

Saranno garantiti i treni che viaggiano dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Nel caso in cui non dovessero effettuare servizio i treni che portano nei vari aeroporti lombardi, saranno previsti gli autobus che da Milano Cadorna sono diretti all'aeroporto di Malpensa. Questi non effettueranno però fermate intermedie. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

L'elenco dei treni garantiti in Lombardia il 6 settembre 2023

Per tutti i passeggeri che domani e fino alle 2 di giovedì 7 settembre, dovranno viaggiare con i treni regionali è stato diramato una lista che è consultabile sul sito Trenord. All'interno vengono elencati i treni assicurati nelle fasce orarie garantite che, ricordiamo, sono previste dalle 6 del mattino alle 9 e nuovamente dalle 18 alle 21.