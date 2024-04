video suggerito

Treni del mare 2024: orari e fermate delle linee Trenord dalla Lombardia verso la Liguria Dal 30 marzo 2024 sono tornati i treni del mare di Trenord che porteranno i viaggiatori dalla Lombardia alle spiagge della Liguria. Orari e fermate di tutte le linee attive fino al 29 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Dal 30 marzo 2024 sono tornati i treni del mare di Trenord dalla Lombardia alle spiagge della Liguria. Operativi solo nel weekend, quest'anno le linee riguarderanno Como San Giovanni/Gallarate/Bergamo/Milano P.G. – La Spezia Centrale/Ventimiglia/Taggia Arma, come si legge nell'avviso pubblicato nel sito ufficiale di Trenord. Le coppie di treni rimarranno in servizio per tutta l'estate fino al 29 settembre. I biglietti si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord e non è prevista la prenotazione.

Treni Milano Porta Garibaldi – Taggia Arma: orari e fermate della linea Trenord

Dalla stazione di Milano Porta Garibaldi si potrà arrivare direttamente ad Arma di Taggia.

il treno di andata partirà da Milano Porta Garibaldi alle 6 di mattina e arriverà alla stazione Taggia Arma alle 10:08. Il suo nome è R 3001

il treno del ritorno partirà da Taggia Arma alle 18:32 e arriverà a Milano Porta Garibaldi alle 22:47. Il suo nome è R 3003

fermeranno nelle stazioni di Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Tortona, Arenzano, Varazze, Savona, Spotorno Noli, Finale Ligure M., Pietra Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Andora, Diano, Imperia

variazioni della linea nei giorni 20, 21, 27 e 28 aprile (consultare l'avviso Trenord)

Linea Milano Porta Garibaldi – La Spezia Centrale: orari e fermate

Sempre dalla stazione di Milano Porta Garibaldi partiranno altri treni che arriveranno, questa volta, a La Spezia.

il treno di andata partirà da Milano Porta Garibaldi alle 8.22 e arriverà alla stazione La Spezia Centrale alle 12:50. Il suo nome è R 3097

il treno del ritorno partirà da La Spezia Centrale alle 16:50 e arriverà a Milano Porta Garibaldi alle 21:13. Il suo nome è R 3096

fermeranno nelle stazioni di Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Tortona, Genova P. Princ., Genova Brignole, Genova Nervi, Recco, Camogli S.F., S. Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Cavi, Sestri Levante, Levanto, Monterosso

non ci sono variazioni su questa linea

Orari e fermate della linea Como S. Giovanni – La Spezia Centrale

Un'altra linea porterà i viaggiatori direttamente da Como a La Spezia, una delle città più caratteristiche della Liguria.

il treno di andata partirà da Como San Giovanni alle 07:14 e arriverà alla stazione di La Spezia Centrale alle 12:56. Il suo nome è R 3005

il treno del ritorno partirà da La Spezia Centrale alle 18:10 e arriverà a Como San Giovanni alle 22:45. Il suo nome è R 3006

fermeranno nelle stazioni di Como Camerlata, Seregno, Monza, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Genova P. Princ., Genova Brignole, Recco, Camogli, S. Margherita, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto

variazioni della linea nei giorni 20, 21, 27 e 28 aprile (consultare l'avviso Trenord)

Linea Gallarate – Ventimiglia: orari e fermate

Dalla provincia di Varese, nello specifico dalla stazione di Gallarate, si potrà arrivare fino a Ventimiglia, definita "la porta occidentale d'Italia".

il treno di andata partirà da Gallarate alle 08:22 e arriverà alla stazione di Ventimiglia alle 13:40. Il suo nome è R 3085

il treno del ritorno partirà da Ventimiglia alle 16:35 e arriverà a Gallarate alle 22:14. Il suo nome è R 3087

fermeranno nelle stazioni di Busto Arsizio, Legnano, Rho, Milano P.ta Garibaldi, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Tortona, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Savona, Spotorno Noli, Finale Ligure M., Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto S.S., Ceriale, Albenga, Alassio, Andora, Diano, Imperia, Taggia Arma, Sanremo e Bordighera

variazioni della linea nei giorni 20, 21, 27 e 28 aprile (consultare l'avviso Trenord)

Treni Bergamo – Ventimiglia: orari e fermate della linea Trenord

Anche da Bergamo si riuscirà ad arrivare a Ventimiglia grazie al treni del mare di Trenord.

il treno di andata partirà dalla stazione di Bergamo alle 06:30 e arriverà alla stazione di Ventimiglia alle 11:25. Il suo nome è R 3090

il treno del ritorno partirà da Ventimiglia alle 18:25 e arriverà alla stazione di Bergamo alle 23:27. Il suo nome è R 3093

fermeranno nelle stazioni di Verdello Dalmine, Treviglio Ovest, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Arenzano, Varazze, Savona, Spotorno Noli, Finale Ligure M., Pietra Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Andora, Diano, Imperia, Taggia Arma, Sanremo, Bordighera

variazioni della linea nei giorni 20, 21, 27 e 28 aprile (consultare l'avviso Trenord)

Orari e fermate della linea Milano Centrale – Ventimiglia

Così come da Gallarate e Bergamo, anche Milano avrà un collegamento con Ventimiglia dalla Stazione Centrale.

il treno di andata partirà dalla stazione Centrale di Milano alle 08:30 e arriverà alla stazione di Ventimiglia alle 13:00. Il suo nome è R 3067

il treno del ritorno partirà da Ventimiglia alle 17:57 e arriverà alla stazione Centrale di Milano alle 22:25. Il suo nome è R 3065

fermeranno nelle stazioni di Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Tortona, Arquata Scrivia, Ronco Scrivia, Genova P. Principe, Genova Sampierdarena, Genova Sestri Ponente Aeroporto, Genova Voltri, Savona, Spotorno Noli, Finale Ligure M., Pietra Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Taggia Arma, Sanremo, Bordighera

questa linea rimarrà aperta fino al 28 settembre