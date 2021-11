Como, sfreccia sulla provinciale a quasi 200 all’ora e pubblica il video online: ricercato Ha sfrecciato raggiungendo i 185 chilometri orari sulla strada provinciale 72 che costeggia il Lago di Como con la sua motocicletta. Poi, ha pubblicato il video online. Le forze dell’ordine stanno cercando un motociclista che nei giorni scorsi ha messo in serio pericolo sé stesso e tutti coloro i quali ha superato lungo il tratto di strada in cui il limite massimo è di 50 km/h.

Ha scambiato la provinciale che costeggia il Lago di Como per un circuito di gara, sfrecciando a 185 chilometri all'ora noncurante dei pericoli che avrebbe potuto provare. Un motociclista, di non ben specificata età, è salito a bordo della sua due ruote, descritta da Il Giorno come un'Aprilia Rs 660, la nuova bicilindrica dell'azienda, correndo lungo la 72 e operando sorpassi illegali.

Sfiora i 200 chilometri orari sulla provinciale

Il motociclista è noto sul web perché già protagonista di altri episodi simili. Per ognuno, o quasi, ha registrato le immagini e le ha poi pubblicate online. Il suo soprannome è "Flash", come il supereroe ultraveloce dei fumetti. Anche in questa occasione, l'uomo ha condiviso il video girato tra Lierna, Fiumelatte e Varenna, tratto nel quale nel 2017 un centauro perse la vita e un altro motociclista di 29 anni è morto la scorsa estate.

Motociclista pubblica il video online, è ricercato

L'intento dell'uomo, con ogni probabilità, era quella di mostrare al suo pubblico, ristretto, il video contava appena 500 visualizzazioni raccolte in un paio di giorni, la potenza della nuova moto che vanta un propulsore bicilindrico da cento cavalli. Nelle zone rettilinee della provinciale 72, Flash ha raggiunto i 185 chilometri orari, inquadrati dalla telecamera presumibilmente posta sul casco. Lungo tutta la Sp 72, il limite è fissato a 50. Le forze dell'ordine ora sono sulle sue tracce per denunciarlo.