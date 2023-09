Commando assalta una ditta di computer, chiodi sull’asfalto e furgone usato come ariete: ricercati All’alba un commando di almeno una decina di persone ha preso d’assalto l’azienda Runner spa di Fagnano Olona (Varese): i ladri hanno utilizzato alcune automobili con gomme bucate per bloccare le strade e un furgone come ariete per entrare in un magazzino.

All'alba di oggi, mercoledì 27 settembre, un commando di almeno una decina di persone ha preso d'assalto l'azienda Runner spa che si trova a Fagnano Olona, in provincia di Varese. Si tratta di un'azienda leader nel settore della distribuzione di computer e dispositivi elettronici. La banda si è data alla fuga ed è ricercata su tutto il territorio.

Le automobili utilizzate per bloccare tutte le vie

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino. Tutte le vie che conducono alla ditta sono state bloccate: alcune automobili, che avrebbero avuto le gomme bucate, sarebbero state messe di traverso. Le strade, inoltre, sono state cosparse di chiodi. Un piano che ha permesso di rallentare l'azione dei carabinieri così da consentire ai ladri di scappare.

Hanno sfondato l'ingresso di un magazzino con un furgone

La banda avrebbe poi utilizzato un furgone come ariete: in questo modo avrebbero sfondato l'ingresso di un magazzino che avrebbero poi saccheggiato. Una volta portati via tutti i computer e altri dispositivi, i ladri sono scappati. Per tutta la mattina sia la zona industriale che l'ingresso per l'autostrada Pedemontana sono rimasti bloccati. Le forze dell'ordine sono state impegnate nella rimozione dei veicoli e nello svolgere i rilievi per poter ricostruire l'intera dinamica della vicenda.