Come hanno fatto le due donne a pagare una spesa di mille euro solo 130 con la complicità della cassiera In un supermercato di Varese due donne hanno pagato una spesa di oltre mille euro con soli 130 euro. Ma come è stato possibile? Ad aiutarle, c’era una cassiera.

Il 15 luglio scorso in un supermercato di Varese è avvenuto qualcosa di insolito: due clienti e una dipendente del supermercato Iper del centro commerciale Belforte si sono accordate per portare via una grande quantità di merce, ma pagando solo una minima parte. Avrebbero infatti speso solo 130 euro per alimenti e oggetti, il cui valore complessivo superava i mille euro.

Le tre sono state denunciate e adesso dovranno rispondere di furto aggravato. La refurtiva è stata invece riconsegnata ai proprietari.

L'accordo con la cassiera

Ma come hanno fatto le tre a spendere solo 130 euro pur acquistando merce dal valore di mille euro? Le due donne, due sorelle di 51 e 55 anni, si erano accordate con la cassiera, una dipendente di 55 anni. Una volta dentro al supermercato, hanno iniziato a fare la spesa. Hanno accumulato tantissimi prodotti e, raggiunto l'obiettivo, si sono dirette alla casa dove c'era la loro complice.

Quest'ultima avrebbe battuto molti meno articoli di quelli che avevano realmente nel carrello. Una sorella aveva totalizzato uno scontrino da 70,22 euro mentre l'altra uno da 60,01. Subito dopo le due sarebbero uscite con tantissima merce, che poi avrebbero diviso tra loro.

Gli scontrini da 130 euro

Qualcuno si è presto reso conto che qualcosa non andava nell'atteggiamento delle due e ha così chiamato le forze dell'ordine. Una volta ricevuta la segnalazione, i carabinieri sono intervenuti immediatamente. In poco tempo, hanno ricostruito perfettamente la dinamica della vicenda. Per il trio è così scattata una denuncia per furto aggravato. La refurtiva invece è stata poi recuperata e restituita al punto vendita.