Pagano una spesa da oltre mille euro solo 130, denunciate due clienti e la cassiera del supermercato D’accordo con la cassiera, due clienti del supermercato Iper del centro commerciale Belforte di Varese erano uscite con merce da 1.300 euro pagandola solo un decimo. Le tre donne sono state denunciate per concorso in furto aggravato.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Due clienti e una dipendente del supermercato Iper del centro commerciale Belforte di Varese sono state denunciate per concorso in furto aggravato. Le tre avevano studiato e messo in atto un piano per portare via la più grande quantità di merce possibile dal punto vendita pagandola, però, solo in minima parte.

La segnalazione era partita sabato scorso, 15 luglio, per il comportamento sospetto di due clienti. Le due donne, che poi si è scoperto essere sorelle di 51 e 55 anni, avevano riempito i loro carrelli più che potevano e si erano dirette alla cassa.

Qui la dipendente, una 55enne loro complice, ha poi battuto molti meno articoli rispetto a quelli effettivamente contenuti nei carrelli delle due donne. Così facendo, le sorelle sono uscite dal supermercato sborsando una 70,22 euro e l'altra 60,01. In realtà, avevano portato via merce per un valore complessivo pari a 1.347,81 euro.

Le tre donne sono state denunciate a piede libero dai carabinieri per concorso in furto aggravato una volta uscite dal centro commerciale. La refurtiva è stata, poi, recuperata dai militari e restituita al punto vendita.