Ciclista travolto da un’auto durante una gara: recuperato in una scarpata, è gravissimo Un ciclista di 57 anni è stato travolto da un’auto durante una gara ciclistica a Vilminore di Scalve, in provincia di Bergamo: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

È in gravissime condizioni l'uomo di 57 anni che è rimasto coinvolto in un incidente durante una gara ciclistica che si stava svolgendo nella provincia di Bergamo. In base a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto a Vilminore di Scalve nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 giugno.

L'ambulanza inviata in codice rosso

I medici e i paramedici del 118 sono infatti intervenuti lungo la strada statale SS 294 attorno alle 12.17. L'ambulanza, considerate le condizioni dell'uomo, è stata inviata in codice rosso. In base alle prime informazioni pervenute si tratterebbe di uno scontro tra un'auto e la bici sulla quale si trovava proprio il 57enne, di cui attualmente non si conoscono le generalità. Oltre all'ambulanza, è stato richiesto l'ausilio di un elicottero.

Il ciclista sbalzato per diversi metri

Il ciclista, a seguito dell'impatto, è sbalzato per circa cinque-sei metri finendo poi in una scarpata. Dopo essere stato recuperato dal velivolo del soccorso alpino, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ha infatti riportato un importante trauma cranico e un trauma al collo. La donna che guidava l'auto, una 51enne, dopo essere stata valutata sul posto, non è stata portata in ospedale.

I rilievi affidati ai carabinieri

Oltre agli operatori del 118 e al soccorso alpino, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno infatti svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda che, al momento, è ancora incerta e soprattutto per verificare eventuali responsabilità.