Ciclista si scontra con un camion a Bergamo e finisce travolto, morto 44enne

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un ciclista di 44 anni è stato investito nella mattinata di oggi, martedì 16 maggio, intorno alle 8:30 in via Zanica a Bergamo all'altezza del civico 63 poco distante all'incrocio con via Manzi. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il 44enne sia stato travolto da un camion rimanendo intrappolato sotto al mezzo pesante.

Sono stati chiamati subito i soccorsi. Sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza, ma per il ciclista non c'era già più nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione, pare che il camion si stava muovendo in zia Zanica verso Bergamo. Arrivato all'altezza di via Roggia Guidana, avrebbe allargato per fare la curva. Così facendo, però, avrebbe travolto il 44enne, italiano, che si trovava in sella alla sua bici vicino al marciapiedi. Non vedendolo, lo avrebbe investito.

La bicicletta non sembra aver subito danni, mente l'uomo è rimasto intrappolato sotto al camion e deceduto poco dopo.