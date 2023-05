Ciclista viene travolto da un camion e trascinato per 300 metri: muore in ospedale Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion che lo ha trascinato per 300 metri: inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 55 anni è rimasto vittima di un grave incidente in via Comasina a Milano oggi lunedì 8 maggio. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, vero le 10.30 il 55enne era a bordo della sua bici quando è stato travolto da un camion che lo ha trascinato per 300 metri.

Dai primi rilievi della polizia locale, il ciclista stava pedalando fuori dalla pista ciclabile a destra dell'autocarro. A un certo punto il mezzo pesante ha girato a destra al semaforo con via Novate urtando il 55enne: purtroppo la parte anteriore della bici è rimasta incastrata al camion trascinando l'uomo per 300 metri.

L'intervento dei medici del 118

Quando il camionista si è accorto subito ha fermato il mezzo. Sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso e anche un elicottero del 118: i medici subito ritenuto le condizioni dell'uomo già gravissime. Da qui il disperato trasferimento in ospedale dove purtroppo l'uomo è morto poco dopo. Inutili infatti tutti i tentativi di rianimarlo.

Leggi anche Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano: è morta sul colpo

Le indagini della polizia locale

Ora le indagini della polizia locale sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Al momento sembra certo che il conducente del mezzo pesante è risulta negativo dai primi esami dell'alcoltest. Se verrà accertata una sua responsabilità, rischia un'accusa di omicidio stradale.