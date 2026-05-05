Travolge e uccide un ciclista ad Agrate Brianza: 58enne arrestato per omicidio stradale

Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale dopo che ad Agrate Brianza (Monza e Brianza) ha travolto e ucciso un ciclista.

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Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. La misura è stata eseguita nel pomeriggio di domenica 3 maggio 2026 dai carabinieri della stazione di Agrate Brianza, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Dagli accertamenti è emerso che il 58enne, che è residente a San Donato Milanese (Milano), ha precedenti sempre in materia di codice dalle strada.

Quel giorno, poco dopo le 11 del mattino, i carabinieri sono intervenuti lungo la strada provinciale Sp13 per un incidente stradale. Un'automobile aveva, infatti, investito un ciclista. Fin dai primi rilievi, è stato possibile scoprire che il conducente avrebbe invaso la corsia opposta di marcia per poi proseguire la sua corsa prima di fermarsi definitivamente vicino al guard rail. La dinamica è stta confermata anche da alcuni testimoni. Ha quindi investito il ciclista, un uomo di 82 anni, che era residente a Monticello Brianza. Mentre gli investigatori procedevano con i rilievi, gli operatori sanitari del 118 portavano l'anziano in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravissime lesioni che ha riportato.

Nel frattempo i carabinieri, così come disposto dall'autorità giudiziaria, hanno sequestrato i veicoli coinvolti per poter effettuare ulteriori rilievi. Anche la salma della vittima è rimasta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di poter eseguire l'autopsia. Il 58enne alla guida, subito dopo i fatti, è stato portato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti necessari a verificare la presenza di sostanze alcoliche o psicotrope nel sangue. Dopodiché è stato portato in carcere a Monza.