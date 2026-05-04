Travolge un ciclista ad Agrate che poi muore in ospedale e scappa: 58enne arrestato per omicidio stradale

I carabinieri hanno arrestato un 58enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Ci sarebbe stato lui alla guida dell’auto che la mattina del 3 maggio ha travolto Pietro Monti ad Agrate Brianza (Monza) e che è fuggito senza chiamare i soccorsi.

(immagine di repertorio)

Un 58enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vimercate con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, coordinati dal pm di turno Alessio Rinaldi, con la sua auto l'uomo ieri mattina, domenica 3 maggio, avrebbe travolto un ciclista di 82 anni che stava pedalando lungo la strada provinciale 13, che collega i comuni di Agrate Brianza e Caponago (in provincia di Monza e della Brianza). L'anziano, Pietro Monti, è stato ricoverato con la massima urgenza all'ospedale di Vimercate, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Il 58enne, invece, è stato fermato da un carabiniere in borghese poco lontano e ora si trova in carcere a Monza.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 11 del 3 maggio nei pressi di Cascina Abitacolo ad Agrate. Monti, residente a Monticello Brianza (nella provincia di Lecco), pensionato e padre di due figli, era di ritorno dal Santuario della Madonna di Caravaggio. L'82enne, infatti, faceva parte di una comitiva di cicloamatori anziani che spesso organizza gite in bicicletta.

Ad un certo punto, una Citroen Berlingo che viaggiava in direzione opposta alla loro ha deviato dalla sua traiettoria puntando dritto contro di loro. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, Monti sarebbe stato colpito frontalmente dall'auto e, sbalzando sull'asfalto, ha riportato ferite gravissime. Soccorso con la massima urgenza con due ambulanze e l'auto medica, l'82enne è deceduto poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate.

Il 58enne, invece, è stato fermato a qualche centinaio di metri di distanza dal luogo dell'impatto da un carabiniere in borghese. Incensurato, è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato esito negativo. L'uomo, residente nella provincia di Milano, è stato quindi tratto in arresto per omicidio stradale aggravato dalla fuga e condotto nel carcere di Monza, in attesa dell'udienza di convalida.