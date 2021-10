Ciclista investito a un incrocio a Vigevano: morto sul colpo Un uomo di 62 anni è morto questa mattina a Vigevano, in provincia di Pavia. L’uomo era in sella alla sua bici ed è stato investito in circostanze ancora da chiarire all’incrocio tra viale Dei Mille e via Vallere. Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti l’uomo era già in arresto cardio circolatorio: inutile il tentativo di rianimarlo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Incidente mortale nella mattinata di oggi, venerdì 8 ottobre, a Vigevano, in provincia di Pavia. Attorno alle 9.30, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, un uomo di 62 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato investito in circostanze ancora da accertare. L'incidente si è verificato in viale Dei Mille, all'incrocio con via Vallere.

Il ciclista era in arresto cardio circolatorio: i soccorritori hanno cercato di rianimarlo

Sul posto l'Areu ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso: i soccorritori intervenuti hanno trovato l'uomo già in arresto cardio circolatorio, con un importante trauma cranico causato presumibilmente dalla caduta sull'asfalto. Il personale del 118 ha cercato di rianimare sul posto il 62enne, praticandogli le manovre di primo soccorso del caso: purtroppo però non sono riusciti a salvargli la vita e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente: indaga la polizia locale

Della vittima al momento si conoscono le iniziali: R.G.. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita e sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Vigevano, giunti sul luogo del sinistro. L'incrocio in cui si è verificato l'incidente è regolato da un semaforo: viale dei Mille è una strada ad alto scorrimento, con uno spartitraffico centrale a dividere la carreggiata nei due sensi di marcia. Al contrario, via Vallere è una stradina secondaria che si immette nel viale. La prima cosa da capire sarà se qualcuno non abbia rispettato il semaforo, causando l'incidente mortale.