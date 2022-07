Ciclista investita e rimasta incastrata sotto a un camion: è grave Una donna di 40 anni è stata soccorso dopo essere stata travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Violento incidente nella mattinata di oggi martedì 12 luglio nel centro di Milano. Qui una donna di 40 anni è stata soccorsa dopo essere stata travolta e incastrata sotto un camion di grossa cilindrata. Stando alle prime informazioni, la donna stava percorrendo in sella alla sua bici corso Venezia e via Senato. Sia la bicicletta che il camion hanno svoltato: i due mezzi si sono affiancati, poi non è chiaro cosa sia successo.

I testimoni: Una scena orribile

I passante prima e i paramedici dopo hanno trovato la donna incastrata sotto un mezzo pesante. Immediato è stato l'intervento dei soccorsi: solo dopo però una ventina di minuti la donna è stata liberata e trasportata in ospedale. Non è chiaro se sia fuori pericolo. Al Corriere della Sera, alcuni testimoni hanno raccontato di "una scena orribile. Una delle gambe della donna sembrava essere stata tranciata". Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire eventuali responsabilità.