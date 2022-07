Si tuffa in un canale e resta incastrato, 15enne grave nel Milanese Grave un 15enne nel Milanese: si è tuffato nel canale Villoresi, a Parabiago, ed è rimasto incastrato in una chiusa; ricoverato in Terapia Intensiva a Varese.

A cura di Nico Falco

Un 15enne è stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Circolo di Varese dopo essere rimasto in una chiusa del canale Villoresi, a Parabiago, in provincia di Milano; è in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio, dopo le prime cure sul posto il ragazzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale per le gravi condizioni.

La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso, affidata ai carabinieri di Legnano che si sono occupati dei rilievi e hanno ascoltato alcuni testimoni. Il ragazzo, poco prima delle 16:30, si è tuffato nel canale Villoresi ed è rimasto incastrato nel sistema idraulico. È stato subito soccorso da alcuni presenti, che hanno allertato il 118 e le forze dell'ordine. Nonostante il tempestivo intervento, le condizioni del 15enne sono apparse subito gravi. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto, per poi provvedere al trasporto in ospedale; per non perdere tempo prezioso è stato fatto intervenire un elicottero, subito ripartito alla volta del Circolo di Varese.

Il giovane è in prognosi riservata, i suoi valori sono tenuti costantemente sotto controllo. Le prossime ore saranno determinanti per valutare l'evoluzione delle sue condizioni di salute.