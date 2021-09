Ciclista di 85 anni investito e ucciso: preso pirata della strada. A denunciarlo è la compagna Ieri pomeriggio, martedì 28 settembre, in provincia di Cremona un uomo ha investito con la sua auto un ciclista 85enne e si è dato poi alla fuga: la compagna del pirata della strada, intorno alle 18, ha chiamato i carabinieri e lo ha denunciato. Il 35enne dovrà adesso rispondere all’accusa di omicidio stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata la compagna a denunciare l'uomo di 35 anni che ha investito e ucciso con la sua auto il ciclista 85enne, Italo Grandi. Alle 18 di ieri, martedì 28 settembre, i carabinieri della stazione di Ostiano (Cremona) hanno infatti ricevuto una telefonata da parte della sua convivente che spiegava come l'uomo le aveva appena detto dell'incidente. Galli, residente a Cremona, è morto sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei paramedici del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il 35enne ha diversi precedenti

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 83 a Ca' dell'Ora, nel comune di Scandolara Ripa d'Oglio. Il 35enne, dopo averlo investito, è scappato. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti che si sono fermati sul posto e hanno cercato di aiutare l'85enne. L'uomo, essendosi costituito entro 24 ore, è stato denunciato solo per omicidio stradale. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che in passato era stato già denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L'uomo è stato trovato in casa sua in stato confusionale

Secondo le indagini dei carabinieri, riportate dal quotidiano "Il Corriere della Sera", l'85enne sarebbe morto in un incidente mortale frontale: la ruota anteriore della bici era infatti piegata. L'impatto inoltre deve essere stato molto violento considerato che diversi pezzi dell'auto sono stati trovati in strada. I militari stavano già analizzando le immagini delle telecamera di sicurezza quando è arrivata la chiamata della donna: una volta arrivati nella casa del 35enne, hanno trovato l'uomo in stato confusionale.