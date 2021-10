Colico, ristoratore 57enne investito e ucciso da un’auto nella notte Ennesimo incidente mortale in Lombardia. Un uomo di 57 anni, Alessandro Martinalli, è stato travolto e ucciso da un’auto a Colico, in provincia di Lecco. La vittima era un ristoratore della zona: in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro mortale, avvenuto attorno alle 4.30 del mattino.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Un uomo è morto nella notte a Colico, in provincia di Lecco. La vittima si chiamava Alessandro Martinalli, aveva 57 anni ed era un ristoratore della zona. Stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, attorno alle 4.30 del mattino di oggi, domenica 24 ottobre, il 57enne si trovava a piedi per strada su via Nazionale Nord, un tratto della strada provinciale Sp72, quando è stato travolto da un'auto per cause da accertare.

La salma del 57enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Purtroppo però i soccorsi si sono rivelati inutili: al momento del loro arrivo il 57enne era già morto. La salma del 57enne si trova adesso in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è ancora chiaro se verrà disposta l'autopsia, che potrebbe aiutare a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, sulla quale indagano i carabinieri. Martinelli gestiva un pub in un comune vicino a Colico, nella confinante provincia di Sondrio.

Nelle stesse ore un altro incidente mortale sulla Tangenziale a Milano: vittima un 24enne

Quello di Colico è stato il secondo incidente mortale registrato nel giro di pochi minuti in Lombardia. Nelle stesse ore infatti a Milano, sulla Tangenziale Ovest, un ragazzo di 24 anni è morto travolto da un'auto: stando a quanto ricostruito al momento era stato adagiato sull'asfalto dagli amici dopo un altro incidente meno grave e il conducente di un'altra vettura in transito non lo ha visto, investendolo e uccidendolo sul colpo.