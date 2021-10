Monza, aveva investito un motociclista ed era scappato: rintracciato pirata della strada Questa mattina all’alba un pirata della strada aveva investito un motociclista di 46 anni ed era fuggito. Il centauro ha riportato gravi ferite, tanto da essere trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza. I carabinieri sono però riusciti a rintracciare velocemente il fuggitivo. L’uomo sarebbe stato trovato nella sua abitazione ancora sotto l’effetto dell’alcol.

A cura di Simona Buscaglia

Aveva investito un motociclista e poi era fuggito. I carabinieri però lo hanno rintracciato poco dopo, ancora sotto l'effetto dell'alcol. È successo in provincia di Monza, quando questa mattina all'alba, in un rettilineo a Villasanta, una macchina ha travolto un centauro di 46 anni, lasciandolo gravemente ferito sulla strada. I medici e i paramedici del 118 giunti sul posto hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Rintracciato il pirata della strada

I carabinieri sono riusciti a rintracciare il pirata della strada grazie all'uso, come riporta Ansa, delle telecamera di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di verificare la targa dell'auto. L'uomo, raggiunto nella sua abitazione nel Monzese, sarebbe risultato ancora sotto effetto dell'alcol. La Procura ha disposto gli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni stradali e fuga del conducente.

Altro grave incidente oggi in Lombardia

Il fatto è avvenuto la stessa notte di un altro grave incidente in Lombardia, questa volta in provincia di Brescia a Borgo San Giacomo. Un’automobile con a bordo quattro ragazzi dai 18 ai 23 anni si è ribaltata. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 64. Due di loro sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale. Non è ancora chiaro come si avvenuto ma sul posto si sono recate le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sul posto si sono recati i medici e i paramedici del 118 a bordo di ambulanze e automediche: i due giovani più gravi sono stati trasferiti in elisoccorso e trasportati all'ospedale di Cremona e Rozzano.