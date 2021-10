Incidente stradale a Borgo San Giacomo, auto si ribalta e finisce in un campo: 4 feriti Incidente stradale a Borgo San Giacomo, comune in provincia di Brescia, dove un’automobile con a bordo quattro ragazzi dai 18 ai 23 anni si è ribaltata: L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 64. Due. di loro sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Terribile incidente a Borgo San Giacomo, comune in provincia di Brescia, dove sabato un'automobile si è ribaltata: quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo molto grave. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 64. Non è ancora chiaro come si avvenuto, sul posto si sono recate le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Due giovani trasferiti con l'elissocorso

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno a mezzanotte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Desenzano: sull'auto c'erano quattro ragazzi tra i 18 e i 23 anni. L'auto si è ribaltata ed è finita in un campo della provinciale. Sul posto si sono recati i medici e i paramedici del 118 a bordo di ambulanze e automediche: i due giovani che hanno riportato ferite gravi sono stati trasferiti in elisoccorso e trasportati all'ospedale di Cremona e Rozzano.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno eseguito tutte le manovre necessarie per estrarre i feriti dal mezzo e mettere in sicurezza l'area. Toccherà alla polizia cercare di capire cosa possa essere successo: se l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno, un malore o un errore di distrazione. Solo alcune ore prima un altro incidente si è verificato sull'autostrada A4. A perdere la vita è Cristian Tallaride figlio di un consigliere comunale di Busto Arsizio. Il giovane era in sella alla sua moto quando è andato a sbattere contro un'altra auto: inutili i soccorsi.