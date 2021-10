Incidente stradale a Milano, auto a folle velocità si schianta e finisce dentro un negozio: un ferito Nella notte del 20 ottobre, in viale Monza a Milano, si è verificato un incidente stradale: un’auto – per cause ancora da accertare – ha sfondato un negozio. L’uomo di 26 anni è stato trasferito in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

Ha distrutto completamente un negozio: è questo il bilancio dell'incidente stradale verificatosi mercoledì 20 ottobre a Milano. Fortunatamente non sembrerebbero essersi registrati gravi feriti. Per il momento non è ancora chiara la dinamica e soprattutto se la persona alla guida, che sembrerebbe aver toccato un'elevata velocità, abbia perso il controllo dell'auto perché sotto effetto di alcool o altro o per un malore. Le forze dell'ordine, dopo aver svolto tutti i rilievi, chiariranno la vicenda.

Ferito un ragazzo di 26 anni

Gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno ricevuto l'allarme intorno alle 3.23 di notte. L'incidente si è verificato in viale Monza 319. L'auto, una Clio 85cv, ha distrutto il muro di un edificio al civico 280 finendoci dentro. Da qui l'idea che procedesse a folle velocità. A finire in ospedale è stato un ragazzo di 26 anni che fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Il 26enne è stato infatti trasferito in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.

A Offlaga, donna di 76 anni muore dopo essere stata travolta da un'auto

Un incidente più grave è avvenuto qualche giorno prima a Offlaga, comune in provincia di Brescia: una donna di 76 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto guidata da un uomo. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando le strisce pedonali. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la donna è stata trasportata in codice roso in ospedale ma è morta qualche ora dopo il ricovero. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.