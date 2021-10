Cavenago Brianza, tragedia in autostrada: motociclista 26enne muore in un incidente stradale Un motociclista di 26 anni è morto nella notte tra ieri e oggi mentre percorreva l’autostrada A4. Arrivato all’altezza del casello di Cavenago Brianza, per cause ancora da accertare, sarebbe andato a sbattere violentemente contro un altro mezzo. Scaraventato a metri di distanza, avrebbe impattato violentemente il manto stradale. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte lungo la Autostrada A4, all'altezza del casello di Cavenago Brianza, dove un ragazzo di appena 26 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Il motociclista era in sella alla sua moto quando questa, per cause ancora da accertare, è andata a scontrarsi, pare, contro un altro mezzo che viaggiava nella stessa direzione.

Motociclista di 26 anni muore in autostrada: indaga la stradale

L'impatto sarebbe stato molto violento. Il 26enne dopo lo scontro sarebbe stato sbalzato sulla carreggiata. La sua moto, qualche metro più in là, di traverso sulla carreggiata, appoggiata al new jersey che spartisce il traffico ai caselli. Per proteggere il giovane ed evitare che terzi potessero farsi male, due camion si sono messi di traverso, quasi a fare da scudo. Nel frattempo stavano correndo disperatamente verso il luogo dell'incidente gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e due automediche, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia dopo la richiesta d'aiuto dei presenti. I soccorritori, una volta arrivati all'altezza del luogo del sinistro, si sono precipitati dal motociclista senza però riuscire a salvarlo. Così, ne hanno constatato il decesso. Al casello di Cavenago Brianza sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno messo in sicurezza l'area avviando i primi rilievi. A loro sono affidate le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto. Il tratto autostradale è rimasto a lungo chiuso per permettere ai mezzi di soccorso di sgombrare la carreggiata e portare via i mezzi implicati nell'incidente e al contempo medicare il giovane. Dopo qualche ora, la viabilità è stata interamente ripristinata.