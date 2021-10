Milano: muore all’alba un motociclista in via Ripamonti, si cerca il pirata della strada Questa mattina poco prima delle sei, un motociclista di 56 anni è morto in via Ripamonti, all’incrocio con via De Angeli, nell’impatto forse con un furgone. Nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo lo scontro. Si cerca adesso il pirata della strada, che dopo aver investito il motociclista si è dato alla fuga.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Incidente mortale all'alba di questa mattina, poco prima delle sei, in via Ripamonti 66, nella zona sud di Milano. Poco prima dell'incrocio con via De Angeli un motociclista è stato investito da un pirata della strada, forse a bordo di un furgoncino, mentre era a bordo di uno scooter.

Inutili i soccorsi, l'uomo è morto poco dopo l'impatto

Nonostante l'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso del 118 con un'ambulanza e un'automedica, i medici e i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista di 56 anni. La chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 5.42. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ora avrà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente svolgendo tutti i rilievi del caso per risalire soprattutto al pirata della strada che avrebbe investito l'uomo per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce e non prestando soccorso alla vittima.

Scende dall'auto e viene travolto: morto 25enne

L'incidente mortale di questa mattina a Milano avviene pochi giorni dopo quello che ha coinvolto un ragazzo di 25 anni, travolto e ucciso da un’auto. Il giovane era stato vittima, pochi minuti prima, di un altro incidente sulla tangenziale ovest. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per lui non c’era stato nulla fare. Il ragazzo è morto all'altezza dell'allacciamento con l'autostrada A7 verso Corsico quando l'auto si è scontrata contro un camioncino tra le uscite di Assago e Corsico. Quella sera stava tornando da una serata con dei suoi amici al circolo Magnolia. Sul posto erano intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.