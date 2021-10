Scende dall’auto dopo un incidente e viene travolto: morto il 25enne Riccardo Sessa SI chiamava Riccardo Sessa, il ragazzo di 25 anni che ieri è stato travolto e ucciso da un’auto. Il 25enne era stato vittima, pochi minuti prima, di un altro incidente. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per lui non c’è stato nulla fare. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

A cura di Ilaria Quattrone

Riccardo, il ragazzo morto dopo un incidente (Fonte: Facebook)

Quella di Riccardo è un'altra giovane vita spezzata da un incidente stradale. In pochi minuti il 25enne è stato vittima di ben due incidenti, ma l'ultimo si è rivelato fatale. Sessa infatti ne aveva subito uno sulla Tangenziale Ovest, nel territorio di Milano, quando in pochi secondi è arrivata un'altra auto che lo ha travolto e ucciso. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica della vicenda.

Riccardo era residente a Novara

Il ragazzo, che suonava nel gruppo death metal Subhuman Hordes ed era residente a Novara, è morto ieri all'alba mentre stava rientrando con degli amici da una serata al circolo Magnolia. Entrambi gli incidenti sono avvenuti sulla Tangenziale Ovest e precisamente dove vi è l'allacciamento con l'autostrada A7 verso Corsico. Nel primo caso, l'auto dei tre ragazzi si è scontrata contro un camioncino tra le uscite di Assago e Corsico. L'auto è andata in testacoda al centro della carreggiata. E subito dopo è arrivata una Volkswagen T-Roc che ha travolto il 25enne.

Feriti gli altri due amici

Nonostante il tempestivo intervento dei medici e paramedici del 118, non è stato potuto far altro se non dichiararne il decesso. Gli altri due ragazzi che si trovavano con lui, un giovane di 23 anni e un altro 25enne, sono stati trasportati in ospedale, ma non verserebbero in gravi condizioni. Anche un 26enne, che si trovava alla guida dell'auto che ha travolto Sessa, è stato trasferito in ospedale in stato di choc. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", sarà effettuata l'autopsia.