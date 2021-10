Milano, tragedia in Tangenziale: ragazzo scende dall’auto dopo un incidente e viene travolto e ucciso Un ragazzo di 24 anni è morto all’alba di oggi sulla Tangenziale ovest di Milano. La vittima era in auto assieme ad altri tre giovani: dopo un incidente contro un camion si sono fermati, probabilmente per controllare i danni. Il 24enne è sceso dall’abitacolo ed è stato travolto e ucciso sul colpo da un’altra auto di passaggio.

Tragedia all'alba di oggi, domenica 24 ottobre, a Milano: un ragazzo è morto travolto da un'auto sulla Tangenziale Ovest dopo essere sceso dalla sua auto a seguito di un altro incidente. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato poco dopo le 5 del mattino sulla Tangenziale Ovest, nel tratto compreso tra l'innesto per l'Autostrada A7 e le uscite per Corsico e Gaggiano. La vittima, un ragazzo di 24 anni di cui al momento non si conoscono le generalità, era in auto assieme ad altri tre giovani: un 23enne, un 25enne e un 26enne. La loro auto, stando a quanto ricostruito al momento alla polizia stradale, si è scontrata per cause da accertare contro un camion e a seguito di questo urto i quattro si sono fermati con la vettura sulla carreggiata, probabilmente per controllare i danni e valutare il da farsi.

Sotto choc gli amici della vittima, che hanno assistito alla tragedia

I quattro ragazzi nell'incidente hanno riportato ferite lievi: il 24enne però, dopo essere sceso dall'abitacolo, per cause da accertare è stato travolto da un'altra auto di passaggio sulla Tangenziale. L'impatto è stato fatale: sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118, ma per il ragazzo non c'era ormai più niente da fare. I suoi tre amici sono stati invece trasportati, con lievi ferite ma sotto choc per l'accaduto, in diversi ospedali cittadini: la loro testimonianza sarà fondamentale per chiarire bene la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.