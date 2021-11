A piedi in Tangenziale, ragazzo di 20 anni travolto e ucciso da un’auto a Milano Tragedia dai contorni misteriosi nella notte a Milano. Un ragazzo di 20 anni che stava percorrendo a piedi un tratto della Tangenziale Est è stato investito e ucciso da un’auto.

A cura di Francesco Loiacono

Tragedia nella notte a Milano: un ragazzo di soli 20 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla Tangenziale Est. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 3 del mattino di oggi, domenica 21 novembre, nel tratto compreso tra le uscite Camm (Consorzio autostazione merci Milano) e viale Forlanini. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale: da una prima ricostruzione sembra però che il ragazzo stesse camminando a piedi sulla Tangenziale. Un automobilista che transitava da lì non lo ha visto e lo ha travolto con la propria vettura. Il giovane è stato scaraventato a diversi metri di distanza ed è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'automedica del 118, inviati dall'Areu in codice rosso. Le condizioni del giovane sono subito apparse critiche. Nell'incidente il ragazzo ha riportato diverse fratture: trasportato in condizioni disperate alla clinica Città studi, è morto poco dopo il ricovero.

Resta da capire perché il ragazzo fosse a piedi

Sul luogo dell'incidente sono stati effettuati i rilievi del caso da parte degli agenti della Polstrada. Non sarebbero stati trovati altri veicoli, motivo che farebbe escludere l'ipotesi che il ragazzo possa essere rimasto vittima di un guasto o di un altro sinistro con la propria vettura e dunque fosse sceso per cercare soccorsi. Resta dunque da capire cosa lo abbia spinto a percorrere a piedi la Tangenziale. Al vaglio degli investigatori adesso anche la posizione dell'automobilista che ha travolto e ucciso il giovane. Il conducente ha riferito di non averlo visto e di non essere riuscito a evitarlo: dopo l'impatto si è subito fermato ed è stato lui a chiamare i soccorsi. Adesso rischia comunque l'accusa di omicidio stradale.