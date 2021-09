Scandolara Ripa d’Oglio, ciclista di 85 anni travolto da un pirata della strada: muore Italo Grandi Nel pomeriggio di oggi martedì 28 settembre un ciclista di 85 anni è stato rimasto vittima di un incidente stradale mentre stava percorrendo la strada provinciale nel comune di Scandolara Ripa d’Oglio, nel Cremonese. Stando alle prime informazioni, l’anziano è stato travolto da un automobilista che si è poi dato alla fuga.

A cura di Giorgia Venturini

È stato travolto da un'auto che poi si è data alla fuga. Così è morto Italo Grandi, un 85enne di Cremona. Stando a quanto è stato ricostruito dalla forze dell'ordine, nel primo pomeriggio di oggi martedì 28 settembre Italo era in sella alla sua bicicletta lungo la strada provinciale 83 in località Ca' dell'Ora, nel comune di Scandolara Ripa d'Oglio, quando è stato investito da un'auto che sopraggiungeva in quel momento. L'automobilista subito dopo lo scontro si è dato alla fuga.

L'automobilista dopo aver travolto l'anziano si è dato alla fuga

A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che transitavano in quel momento: si sono fermati a prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il 118. Gli automobilisti hanno raccontato ai giornali locali di aver visto una persona riversa a terra e la bicicletta a qualche metro più in là. Così si sono subito fermati. Sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici con ambulanza e automedica ma purtroppo per l'85enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore che hanno provveduto con tutti i rilievi del caso: dovranno ricostruire minuto per minuto quanto accaduto e capire tutte le eventuali responsabilità. Ora i poliziotti sono sulle tracce del pirata della strada. Consulteranno le immagini delle telecamere presenti nella zona per risalire all'auto che ha travolto la vittima. Se non si costituisce entro 24 ore, una volta individuato, dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Per questo le forze dell'ordine lo invitano a costituirsi in caserma.