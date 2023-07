Chi era Stefano Pezzotta, l’uomo di 37 anni morto in un incidente stradale: lascia una bimba Stefano Pezzotta è morto in un incidente stradale a Calcinate (Bergamo): si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto. Pezzotta lascia una bimba.

Stefano Pezzotta è l'uomo di 37 anni che è morto in un incidente stradale a Calcinate, comune in provincia di Bergamo, nella giornata di domenica 30 luglio 2023. Il 37enne si trovava in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con un'automobile che viaggiava in direzione opposta. Per lui non c'è stato nulla da fare i medici e i paramedici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

La dinamica dell'incidente a Calcinate

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 all'altezza degli svincoli della strada provinciale Sp96. Pezzotta si trovava in sella a uno scooter 125 e si è scontrato contro un'automobile, una Nissan Qashqai che viaggiava in direzione opposta. Non è ancora chiaro chi dei due possa aver causato l'incidente: i rilievi delle forze dell'ordine stanno cercando di accertare le responsabilità.

Il 37enne è stato però sbalzato per diversi metri. È stato l'automobilista a chiamare i soccorsi. Quando i medici e i paramedici sono arrivati, per Pezzotta non c'era nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente della Nissan, un uomo di 32 anni, ha riportato ferite lievi: è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Seriate. In serata, infatti, è stato dimesso.

Chi era Stefano Pezzotta

La vittima viveva a Seriate con la sua compagna: Pezzotta infatti aveva una figlia piccola. Appassionato di pesca e di motori, lavorava per un'azienda che installa e si occupa della manutenzione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento dell'aria. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il nulla osta dall'autorità giudiziaria per la sepoltura.