Chi era Mauro Nangeroni, il motociclista morto dopo l’improvvisa inversione a U di un’auto L’uomo, imprenditore 57enne, è rimasto vittima di un incidente a Laveno Mombello (Varese): in base alle prime ricostruzioni sarebbe stato provocato da un’improvvisa inversione a U effettuata da un’automobilista 25enne.

È Mauro Nangeroni, 57enne imprenditore di Monvalle nel campo della carpenteria metallica, l’uomo in sella a una motocicletta rimasto vittima del gravissimo incidente sabato pomeriggio, attorno alle 15, in via Varese a Laveno Mombello (Varese): fatale lo schianto frontale contro una vettura proveniente dal senso di marcia opposto. È stata soccorsa anche la conducente della Fiat Panda, una giovane di 25 anni, e trasportata al vicino ospedale di Cittiglio.

L'impatto è avvenuto in via Varese, la strada che collega Laveno a Cittiglio e, in base alle prime ricostruzioni, sarebbe stato provocato da un'improvvisa inversione a U da parte dell'automobilista.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'incidente tra auto e moto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco con un'autopompa, i carabinieri della compagnia di Luino, un'ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e anche l'elisoccorso arrivato da Como.

I soccorritori, una volta giunti a Laveno, si sono trovati davanti uno scenario dramamtico: l'uomo di 57 anni sbalzato dalla sua moto giaceva in terra poco lontano dalla sua moto, steso in mezza alla strada, mentre l'automobile guidata dalla 25enne aveva terminato la sua corsa fuori strada.

Il personale sanitario arrivato a bordo di due autoambulanze ha tentato di rianimare il 57enne, già in arresto cardiaco. Da lì la corsa in ospedale in codice rosso fino al nosocomio di Cittiglio. Qui purtroppo l'uomo è deceduto: inutili tutti gli sforzi di rianimazione dei medici. La ragazza che viaggiava bordo della vettura coinvolta, sotto choc, è rimasta a sua volta ferita.

Il ricordo di Mauro Nangeroni

"Mauro era una persona molto stimata, un gran lavoratore, un imprenditore apprezzato per la sua attività di fabbro. L’azienda dà lavoro a diverse persone e fa sia interventi diretti sia prodotti per altre società", è stato il ricordo commosso del sindaco Franco Oregioni.

"Siamo vicini alla moglie e al figlio: era un uomo molto tranquillo e prudente anche alla guida. Lo conoscevo bene e non riesco a credere che sia successa una cosa così tremenda. È un dolore grande per tutti noi".