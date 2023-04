Incidente mortale a Lavena Mombello: motociclista perde la vita mentre è diretto al Lago Maggiore Grave incidente questo pomeriggio sulla strada che da Cittiglio porta a Lavena Mombello sulle sponde del Lago Maggiore in provincia di Varese. Qui ha perso la vita un motociclista di 57 anni, dopo lo scontro con un’auto.

A cura di Redazione Milano

Un gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio sulla strada che dalla Valcuvia porta al Lago Maggiore, in questo sabato prima di Pasqua che ha visto nella zona un traffico sostenuto. Su via Varese in direzione Lavena Mombello, proprio sulle sponde del lago ha perso la vita un uomo di 57 anni mentre viaggiava a bordo della sua moto. Per cause ancora da chiarire il centauro si è scontrato con una monovolume al volante della quale si trovava una ragazza di venticinque anni.

Drammatica la scena che si è presentata di fronte ai soccorritori: l'uomo sbalzato dalla sua moto giaceva in terra poco lontano dal motociclo steso in mezza alla strada, mentre l'auto aveva terminato la sua corsa fuori strada. Il personale sanitario arrivato a bordo di due autoambulanze ha tentato di rianimare il 57enne in aro cardiaco. Da lì la corsa in ospedale in codice rosso fino al nosocomio di Cittiglio. Qui purtroppo l'uomo è deceduto: inutili tutti gli sforzi di rianimazione dei medici. La ragazza che viaggiava bordo della vettura coinvolta, sotto choc, è rimasta a sua volta ferita ma le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stata medicata direttamente sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e provveduto a rimuovere i mezzi incidenti, ma solo dopo i rilievi di rito effettuati dai carabinieri della Compagnia di Luino che sono durati a lungo, la strada nel tardo pomeriggio è stata riaperta al traffico veicolare. I militari ora dovranno stabilire la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità nel sinistro.