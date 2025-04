video suggerito

Chi era Massimo Rondena, il motociclista morto in un incidente a Taino nel giorno del suo compleanno Massimo Rondena è deceduto nella giornata del 10 aprile in seguito a un incidente con la moto a Taino (Varese). Il 67enne, che quel giorno festeggiava il suo compleanno, si è schiantato frontalmente contro un'auto.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Si chiamava Massimo Rondena l'uomo deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 aprile, in seguito a un incidente con la moto a Taino (in provincia di Varese). Il 67enne stava viaggiando lungo la provinciale che porta a Lentate quando, all'altezza della località di Sesto Calende, si è scontrato frontalmente contro un'auto che procedeva nella direzione opposta. Trasportato in ospedale con la massima urgenza, Rondena è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Ieri era anche il giorno del suo compleanno.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 15:30 del 10 aprile. Rondena era in sella alla sua Kawasaki 650, forse proprio per una gita per festeggiare il suo 67esimo compleanno con una gita nella zona dei laghi di Varese, quando si è scontrato con una Ford Ka. L'impatto è stato frontale e il motociclista, residente a Inveruno nell'hinterland milanese, è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza ambulanza e automedica e attivato anche l'elisoccorso. Le condizioni del 67enne, però, sono apparse subito gravissime: in arresto cardiocircolatorio, è stato sottoposto a manovre rianimatorie e trasportato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese, dove è deceduto poco dopo.

Il 50enne che si trovava alla guida dell'auto, invece, è rimasto praticamente illeso. Il personale sanitario lo ha assistito sul posto e per lui non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale. I carabinieri di Gallarate sono intervenuti per i rilievi del caso. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, con i militari che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità.