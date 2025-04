Schianto frontale tra un’auto e una moto nel Varesotto: morto un uomo, ferito un 50enne

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 aprile, si è verificato un frontale tra un'auto e una moto a Taino, in provincia di Varese. Nell'incidente ha perso la vita un 67enne residente in provincia di Milano. Ferito un 50enne.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il frontale si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del sinistro alle ore 15:36 a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Gallarate.

Stando alle prime informazioni disponibili, l'incidente si sarebbe verificato lungo un rettilineo subito dopo una curva in via Milano, sulla Provinciale che collega Taino a Lentate, località di Sesto Calende, quando il 67enne in sella alla moto si sarebbe scontrato frontalmente con un'auto guidata da un 50enne. Il forte impatto avrebbe sbalzato il motociclista dalla sella che sarebbe quindi caduto sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. All'arrivo dei soccorritori, il 67enne era in arresto cardiocircolatorio e il personale sanitario avrebbe eseguito diverse manovre rianimatorie sul posto cercando di stabilizzarlo. Successivamente il motociclista è stato trasportato all'ospedale più vicino di Circolo di Varese dove ha, però, perso la vita poco dopo il ricovero in Pronto Soccorso. Il 50enne alla guida dell'auto è stato medicato sul posto senza bisogno di ricovero ospedaliero.

Al momento, la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri che stanno eseguendo gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi a far luce sull'accaduto.