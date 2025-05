video suggerito

Chi era Lorenzo Vismara, il motociclista 35enne morto nello schianto contro un’auto a Gazzada Schianno Si chiamava Lorenzo Vismara e aveva 35 anni il motociclista che ieri pomeriggio è morto in un incidente stradale a Gazzada Schianno, in provincia di Varese. Vismara viveva a Biassono (Monza), dove la famiglia gestisce una macelleria. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Vismara (Fonte:Facebook)

Si chiamava Lorenzo Vismara il 35enne che ieri pomeriggio è morto in un incidente stradale, finendo con la moto contro un'auto a Gazzada Schianno, in provincia di Varese. Vismara viveva a Biassono, in provincia di Monza, dove la famiglia gestisce da tempo la macelleria Italcotti di via Cavallotti. É stato proprio il fratello a dedicargli un ultimo saluto sulla sua pagina Facebook sotto alla foto del 35enne: "Riposa in pace fratellino, voglio ricordarti così sorridente".

Nell'incidente, avvenuto attorno alle 18:20 del pomeriggio di ieri, giovedì primo maggio, Vismara ha perso la vita schiantandosi contro un'auto mentre percorreva a bordo della sua motocicletta la strada provinciale 1, nei pressi dell'uscita per Gazzada Schianno, nel Varesotto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica, ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare. I medici e paramedici hanno invece soccorso un 38enne ferito, presumibilmente conducente dell'automobile, che è stato portato in codice verde all'ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Varese, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.