Si scontra con un'auto, sbalzato dalla moto finisce contro un pullman: morto un 35enne nel Varesotto Si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una moto, un'auto e un pullman lungo la Provinciale 1, all'altezza del viadotto sull'autostrada A8, nei pressi di Gazzada Schianno (Varese). È deceduto un uomo di 35 anni.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di ieri, giovedì 1 maggio, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una moto, un’auto e un pullman lungo la Provinciale 1, all’altezza del viadotto sull’autostrada A8, nei pressi di Gazzada Schianno (Varese). È deceduto un uomo di 35 anni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:19 a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Varese.

Secondo le informazioni disponibili sino questo momento, il motociclista stava viaggiando nella direzione che porta all’imbocco della A8, la Milano Laghi quando – per cause ancora da accertare – avrebbe urtato l’auto che aveva di fronte. In seguito all'impatto, la moto sarebbe slittata sull’asfalto per alcuni metri, il 35enne alla guida sarebbe stato sbalzato contro il bus che viaggiava nella direzione opposta. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, morto sul colpo in seguito all'impatto. Un 38enne è stato, invece, trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in codice verde.

Al momento, i carabinieri di Varese stanno svolgendo i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.