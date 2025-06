video suggerito

Chi era Marzio Achille Romani, professore emerito all'Università Bocconi morto in un incidente a Milano Marittima Marzio Achille Romani è deceduto dopo 6 giorni di ricovero all'ospedale di Cesena. L'87enne era stato investito da un'auto lo scorso 24 maggio mentre si trovava a Milano Marittima in vacanza insieme alla moglie. Professore emerito all'Università Bocconi, è stato ricordato dall'ateneo e dal Comune di Mantova dove viveva con la famiglia.

A cura di Enrico Spaccini

Marzio Achille Romani (foto da Università Bocconi di Milano)

È deceduto all'ospedale ‘M. Bufalini' di Cesena dopo sei giorni di ricovero Marzio Achille Romani, professore emerito di Storia economica all'Università Bocconi di Milano. L'87enne era stato travolto da un'auto lo scorso sabato 24 maggio mentre si trovava a Milano Marittima, frazione del comune di Cervia (in provincia di Ravenna), in vacanza insieme alla moglie. Le sue condizioni erano apparse subito critiche e i medici hanno dovuto dichiarare il suo decesso nella giornata del 30 maggio. Messaggi di cordoglio da parte dell'ateneo milanese, dell'amministrazione comunale di Mantova dove viveva con la famiglia e del sindaco di Cervia.

La carriera accademica di Marzio Achille Romani

Romani era nato nel 1938 a Mantova e si era laureato in Economia all'Università di Parma. Dopodiché aveva iniziato a insegnare in diversi atenei italiani, come anche Brescia e Urbino, per approdare infine nel 1981 all'Università Bocconi di Milano come professore ordinario. Dal 1994 al 2005 aveva ricoperto il ruolo di direttore dell'Istituto di Storia economica e dal 2011 era stato nominato professore emerito.

Come ha ricordato l'ateneo milanese nel suo messaggio di cordoglio, Romani per tutta la sua carriera viaggiava da Mantova a Milano, in modo da mantenere un contatto con la città natale ed essere presente per la sua famiglia. Inoltre, il professore è stato per diverso tempo anche consigliere dell'ente Fondazione Javotte Bocconi che regge l'Università. "Ha dedicato la sua vita allo studio della storia economica e sociale, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione della memoria storica mantovana", ha scritto di lui il Comune di Mantova, mentre Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, ha espresso il suo "profondo cordoglio" con un post su Facebook.

L'incidente e il decesso

Stando a quanto ricostruito finora, la mattina del 24 maggio Romani stava attraversando viale Due Giugno per raggiungere un'edicola. Mentre si trovava sulle strisce pedonali, un'auto guidata da un medico di Ravenna ultra 90enne in pensione lo ha travolto procurandogli ferite gravissime. Soccorso da alcuni passanti, l'87enne era stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale ‘Bufalini' di Cesena, dove sei giorni dopo è deceduto.

La polizia locale si sta occupando della ricostruzione della dinamica. L'automobilista, dopo essersi allontanato senza prestare soccorso, è stato individuato poco dopo grazie a testimonianze e telecamere di sorveglianza. Lui stesso si è poi autodenunciato alle autorità e ora dovrà rispondere di omissione di soccorso e omicidio stradale.