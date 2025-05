video suggerito

Travolge un uomo mentre attraversa la strada e fugge, trovato l'automobilista pirata: era un uomo di 90 anni Alla guida della vettura che ha travolto e investito un 86enne senza prestare soccorso a Milano Marittima (Ravenna) vi era un 90enne che ora ha confessato quanto fatto alle forze dell'ordine. L'86enne travolto in auto è stato ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha investito e ferito gravemente un turista mantovano di 86 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a Milano Marittima (Ravenna). Il responsabile è un uomo di 90 anni residente in zona. Il guidatore è stato denunciato a piede libero.

L'anziano è infatti fuggito senza prestare soccorso, poi si è presentato dai carabinieri preso dal senso di colpa per quanto fatto. Il 90enne vive nel Ravennate e, stando ai primi accertamenti, era alla guida di una Bmw Mini di colore grigio scuro al momento dell'incidente.

Dopo aver travolto il pedone, l'uomo si è allontanato immediatamente, ma le operazioni della Polizia locale di Cervia-Milano Marittima hanno permesso la sua identificazione. L'uomo travolto dalla vettura è stato ricoverato in gravi condizioni dopo l'incidente. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica. Il pedone è stato trovato in arresto cardiaco e prima di essere trasportato in ospedale è stato sottoposto alle manovre di rianimazione per circa 15 minuti.

La vittima è stata trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Subito dopo l'incidente, le forze dell'ordine hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti che hanno descritto l'auto e il conducente. I racconti dei passanti hanno permesso alle autorità di mettersi sulle tracce del 90enne che poi, preso dal senso di colpa per quanto successo, ha confessato tutto autonomamente alle forze dell'ordine.

Il 90enne avrebbe infatti ammesso di essere fuggito dal luogo dell'incidente dopo essersi accorto di quanto fatto, raccontando anche di non essersi fermato a prestare soccorso, così come avevano riferito i testimoni oculari che avevano assistito all'investimento. Non si hanno invece ulteriori notizie sullo stato di salute del pedone investito.