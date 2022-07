Chi è Adrian, trovato sgozzato in casa sua: lascia un bimbo di 9 anni Adrian lavorava come operaio ed è stato trovato sgozzato in casa in provincia di Lodi: per il suo omicidio è stato sottoposto a fermo di indiziato il suo coinquilino.

Adrian Mihaes aveva 45 anni ed è stato trovato sgozzato in casa in via Borsellino al civico 4 a Caselle Lurani, comune in provincia di Lodi. Il suo coinquilino, un uomo di 25 anni, è stato sottoposto a fermo di indiziato: è accusato di omicidio volontario ed è stato portato in carcere. Il ragazzo è stato interrogato ieri, venerdì 29 luglio. È stato il proprietario di casa, un uomo di 48 anni, a raccontare di aver visto il 25enne mentre tentava di scappare dal balcone di casa.

Il 25enne è stato visto scappare da casa

Il 48enne ha infatti spiegato ai carabinieri di essersi svegliato dopo il loro arrivo. I militari sono stati allertati da una vicina di casa che aveva sentito alcune urla provenire da casa dei due coinquilini. Il ragazzo di 25 anni sarebbe scappato senza scarpe e sotto choc. Dopo cinque ore è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno rintracciato, vicino Caselle Lurani, grazie a un elicottero.

Interrogato tutta la notte dagli inquirenti

Alle 23 è stato poi portato in caserma dove è stato interrogato dal sostituto procuratore Aurora Stasi: agli inquirenti però non avrebbe fornito una ricostruzione di quanto accaduto in casa e per questo motivo è stato sottoposto a fermo. Per questo motivo, proseguono le analisi e i rilievi delle forze dell'ordine così da poter capire cosa possa essere successo.

La vittima lavorava in una fabbrica ed è stato trovato in una pozza di sangue e sgozzato. Dopo essersi separato dalla compagna, aveva deciso di andare via per poi tornare nel Lodigiano così da poter stare vicino al figlio di nove anni. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.