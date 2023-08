Caso sospetto di febbre Dengue a Monza: via alla disinfestazione dell’area È stato registrato a Monza un sospetto caso di Dengue, la malattia virale trasmessa dalle punture di zanzara: il Comune ha così disposto una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe alla casa da cui è partita la segnalazione.

È stato segnalato nell'area di Monza un sospetto caso di Dengue, la malattia virale trasmessa dalle punture di zanzara.

La disinfestazione straordinaria dell'area

L'Ats Brianza ha subito avvertito il Comune di Monza che ha disposto con un'ordinanza una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Timavo, la strada in cui è stato registrato il caso sospetto. Le operazioni di disinfestazione, che si sono concluse ieri, hanno interessato le vie comprese nell'area entro 200 metri di raggio intorno ai luoghi segnalati dalla persona vittima del sospetto caso di Dengue, le cui condizioni di salute non destano al momento particolari preoccupazioni.

Cos'è la febbre Dengue

La febbre Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4), ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Leggi anche A Milano ancora 700 punti della città con alberi che invadono strade e marciapiedi dopo il maltempo

La dengue è conosciuta da almeno due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali.

Quali sono i sintomi della Dengue

Normalmente la malattia provoca febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori intorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.