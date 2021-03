Da domenica 28 febbraio si cerca Aileen una ragazzina di 15enne di cui non si sa più nulla da due giorni: era uscita dalla sua casa a Morosolo di Casciago, in provincia di Varese, ed era stata avvistata in paese per l'ultima volta attorno alle 17. Da allora è scattato l'allarme: le forze dell'ordine che la cercano d'allora hanno segnalato che il telefono della ragazzina è stato agganciato dalla cella telefonica prima nelle zone di Caravate, poi tra Laveno Mombello e Sangiano. Poi il silenzio. E proprio in queste zone ora si stanno concentrando le ricerche delle forze dell'ordine e dei volontari della protezione civile.

Il suo cellulare risulta spento

Per ora i dati forniti sulla ragazza non sono molti: si sa solo che al momento della scomparsa indossava una tuta con felpa nera e delle scarpe da ginnastica. Come segni distintivi un piercing al naso e le sopracciglia con alcuni tagli. Ha gli occhi e i capelli castano chiaro e non supera i 1.60 centimetri di altezza. La ragazzina è residente a Casciago dove vive con il padre: domenica però non ha fatto più ritorno a casa. Con lei dovrebbe avere il cellulare localizzato per l'ultima volta appunto nella zona di Caravate, ma che ora risulta spento. Con sé però la ragazzina dovrebbe avere i documenti.

Ritrovata la ragazzina di 16 anni Aurora

È invece rientrato l'allarme per un'altra ragazzina, Aurora di 16 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanata da una struttura protetta di Bodio Lomnago, sempre in provincia di Varese, tenendo in apprensione i suoi famigliari e non solo. La ragazzina è stata ritrovata sana e salva, come comunicato dalla madre: "Sta bene, è sana e salva, solo spaventata e stanca" ha scritto la donna su Facebook. Secondo quanto aveva riferito VareseNews, la scomparsa della 16enne era stata notata attorno alle 8 di venerdì 26 febbraio, dal personale della struttura dove era ospitata. Subito avvisati il sindaco di Bodio e la famiglia di Aurora, oltre alle forze dell'ordine. Secondo il racconto della madre, la giovane avrebbe manifestato l’intenzione di andarsene dalla struttura e di tornare a casa, ma non era mai arrivata all'abitazione di famiglia Cugliate Fabiasco.